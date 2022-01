An der Hauptschule Coerde gibt es zurzeit relativ wenig Corona-Fälle. Schulleiterin Inge Niewälder hofft sehr, dass dies so bleibt.

Vielerorts steigen die Corona-Zahlen an Schulen stark an. Wie sieht es da etwa an der Hauptschule Coerde aus? „Wir sind noch ziemlich glücklich dran“, erklärt Inge Nieländer auf Anfrage unserer Zeitung. Aufgrund der Pandemie würden an der Hauptschule Coerde zurzeit nur etwa fünf bis acht Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben, so die Schulleiterin.

Sie hoffe sehr, dass sich die Situation nicht verschlechtere und dass die Schule beim Präsenzunterricht bleiben könne. Dieser sei „auf jeden Fall zu begrüßen, solange dies möglich und – auch für die Lehrer und Lehrerinnen – vertretbar ist“, fügt Inge Nieländer hinzu.

Lockdown hat den Kindern sehr zugesetzt

Denn der zurück liegende Lockdown und der damit verbundene Distanzunterricht habe den Jungen und Mädchen stark zugesetzt. Zunächst einmal fachlich: „Da sind manche von ihren Lehrern und Lehrerinnen nicht mehr erreicht worden und einfach durchs Raster gefallen.“ Schlimmer seien jedoch die Folgen im sozialen Bereich: „Viele Kinder sind in dieser Zeit vereinsamt, und vielen hat die Tagesstruktur gefehlt.“

Man müsse sich nur vorstellen, was man normalerweise mit 13, 14 Jahren so mache. „Den Jugendlichen fehlte das Rausgehen, Flirten, sich in der Clique treffen“, erläutert die Pädagogin. Nicht einmal auf dem Schulhof habe man sich gesehen. Das sei „eine Tortur“ für viele Jungen und Mädchen gewesen. „Uns mit 60 Jahren macht es doch viel weniger aus, wenn wir zu Hause sitzen.“

Was die aktuelle Disziplin der Schüler und Schülerinnen angeht, ist Inge Nieländer voll des Lobes: „Die Kinder und Jugendlichen machen, was sie sollen, testen sich routinemäßig drei Mal die Woche, tragen ständig Masken“, erklärt die Schulleiterin. „Jedes Kind hat einen Orden verdient.“