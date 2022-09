Keine Traueranzeige und Steuerbenachrichtigung erhalten

Es gibt wichtige Briefpost, die auch rechtzeitig ankommen sollte, wie zum Beispiel Rechnungen, aber auch Trauernachrichten oder Bescheide vom Finanzamt. Wenn das nicht passiert, ist das schon sehr ärgerlich. So passiert in Coerde.

Anderswo kommt die Post offenbar, aber an der Breslauer Straße 56 kommt schon seit Tagen keine Post an.

Letzten Freitag war die wichtige Traueranzeige aus Berlin in Hamburg angekommen, am Samstag in Düsseldorf, doch in Münster-Coerde bis Mittwoch nicht. Deshalb wandten sich Claudia Reichel und Uwe Graz an ihre Tageszeitung.

„Wir haben uns ja schon dran gewöhnt, dass montags überhaupt keine Briefpost mehr kommt“, sagt Claudia Reichel. „Aber dass wir an der Breslauer Straße 56 jetzt die ganze Woche keine Post mehr bekommen haben, geht wirklich nicht.“

„Wir haben ein Problem mit dem Stadtteil.“

Neben der fehlenden, familiär bedeutsamen Trauerbenachrichtigung betrifft dies auch finanzielle Angelegenheiten. „Auch ein wichtiges Schreiben vom Finanzamt hat uns nicht erreicht“, sagt Claudia Reichel, die auch für bereits in der Presse in anderen Fällen von der Post mitgeteilten Gründen wie „hohe Krankenziffer“ und „allgemeine Personalnot“ kein Verständnis mehr hat. „Bei unseren Nachbarn auf der anderen Straßenseite flitzte am Freitagabend um 18.50 Uhr ein völlig abgehetzter Briefbote mit dem Fahrrad vorbei.“ Am Dienstagmorgen war es wieder ein anderer Postbote, der auf ihre Frage nach der Post nur gesagt habe: „Ja, wir haben Probleme mit dem Stadtteil.“

Funkstille

Übrigens: Die Pressestelle der Deutschen Post DHL Group war seit Mittwochmittag nicht in der Lage, die mündliche und schriftliche Presseanfrage dieser Zeitung zu beantworten. Bleibt die Hoffnung, dass der Postbote wieder regelmäßig die Briefkästen an der Breslauer Straße mit Post füllt.