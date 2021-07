Kinder freuen sich auf Mexiko-Besuch

Gabriela Lopez-Martinez ist eine von fünf jungen Menschen aus Mexiko, die demnächst in Münster und dem Münsterland einen zwölfmonatigen Freiwilligendienst antreten. Die Kinder aus dem Familienzentrum St. Norbert in Coerde freuen sich schon auf sie.

Besuch aus Südamerika: Fünf junge Menschen aus dem Bistum Tula in Mexiko beginnen im August einen zwölfmonatigen Freiwilligendienst in sozialen Einrichtungen im Münsterland. Die Kinder der Elefantengruppe aus dem Familienzentrum St. Norbert in Coerde freuen sich schon jetzt – und ganz besonders auf Weihnachten. Das hat einen bestimmten Grund.

Nach den Ferien kommt nämlich Gabriela Lopez-Martinez in ihre Gruppe, eine Freiwilligendienstleistende aus Mexiko. Mit ihr werden die Kinder in der Vorweihnachtszeit eine Piñata (Pappmaché-Figur) basteln und ein großes Fest feiern. So wie es auch in Mexiko gemacht wird.

Wissenswertes über Kultur und Bräuche

„Für die Kinder, die Eltern und auch für uns ist es immer wieder eine große Bereicherung. Wir erfahren viel über die Kultur und Bräuche, und die Kinder sind stolz, ein paar spanische Wörter sprechen zu können“, berichtet eine Erzieherin im Familienzentrum St. Norbert. Die Freiwilligen aus Mexiko absolvieren ihren Bundesfreiwilligendienst in den Familienzentren St. Bernhard in Angelmodde und St. Norbert in Coerde, in der katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde, in den katholischen Kirchengemeinden Liebfrauen-Überwasser in Münster und St. Pankratius in Emsdetten.

Neben der Vollzeittätigkeit in den Einrichtungen stehen insgesamt fünf Wochen begleitender Bildungsarbeit auf dem Programm. Dort werden bisher gemachte Erfahrungen im Freiwilligendienst reflektiert und in Bezug zu gesellschaftlichen und globalen Themen und Prozessen gesetzt.

Es ist der Auftakt einer Kooperation der Fachstelle Weltkirche mit der Freiwillige Soziale Dienste (FSD) Bistum Münster gGmbH im Rahmen des „Weltwärts-Austauschprogramms“.

Kooperation und Vernetzung

„Durch die Kooperation mit der Fachstelle Weltkirche können wir auf die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Partnern in Mexiko zurückgreifen“, erläutert Katharina Wortberg, verantwortliche Mitarbeiterin für das „Weltwärts-Programm“ bei der FSD, in einer Pressemitteilung. Die Kooperation ermögliche zudem eine Vernetzung der Incoming- und Outgoing-Freiwilligendienste im Bistum Münster. Beide Freiwilligengruppen könnten sich gegenseitig unterstützen, sich Mut machen und sich begeistern.

Die Freiwilligen aus Mexiko haben unter anderem mit denjenigen aus Deutschland, die einen Dienst in Mexiko anstreben, Sprachtandems gebildet und sich vorab gegenseitig beim Erlernen der jeweils anderen Sprache unterstützt.

„Weltwärts“ ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Der Dienst steht für das Lernen im gegenseitigen Austausch und die Stärkung internationaler Partnerschaften.