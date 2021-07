Kinder gestalten Superhelden-Comic

Eine Woche lang haben Kinder in Coerde sich Geschichten ausgedacht, Fotos geschossen und Textzeilen geschrieben – herausgekommen sind zwei Comics, die an der Bücherei hängen und dort in gebundener Form ausgeliehen werden können.

BAAM, PHWOOM, CRASH, BOOM – die Comic-Superheldinnen sind unterwegs, um Coerde vor dem Bösen zu retten. Im Rahmen einer einwöchigen Ferienbetreuung der Bücherei Coerde und des Jugendzentrums Hot haben sich Kinder im Alter von acht bis elf Jahren mit Comics beschäftigt – und sich dabei ihren eigenen Comic ausgedacht, geplant, geschrieben und Fotos geschossen.

„Es war richtig cool“, berichtet Dasia, die beim Superheldinnen-Comic mitgemacht hat. In einem zweiten Comic wurde eine Prinzessin entführt und tapfere Piraten wollten sie retten – wobei sich die Prinzessin schlussendlich selbst befreien konnte. Dasia erläutert, man habe zuerst die verschiedenen Elemente des Comics kennengelernt, „dann haben wir eine große Liste erstellt, das Storyboard“. Das sei eine Aufzählung mit allen Szenen, Handlungen und Orten, die man für den Comic braucht. „Die Geschichte haben wir uns selbst ausgedacht“, sagt Laura. Medienpädagogin Selma Brand ergänzt: „Die Kinder hatten eine irre Motivation, selbst zu schreiben“ – auch jene, die sonst Probleme damit hätten. „Sie hatten ein paar Fragen, wie was geschrieben wird, aber das meiste haben sie in der Gruppe selbst gemacht.“ Genau das war das Ziel des Programms „Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien“, das vom Deutschen Bibliotheksverband und dem Bundesbildungsministerium gefördert wird.

Kreative Kinder und böse Pilze

„Wir mussten die Kinder teilweise einbremsen, weil sie so kreativ waren“, sagt Brand. Sonst wären die Comics ausgeartet und in der Kürze der Zeit nicht mehr umsetzbar gewesen. Die Ideen für die Geschichten seien spontan während der Projektwoche entstanden. „Die Bösen sind gegen Pilze allergisch“, erzählt Benjamin und Selma Brand erläutert: „Wir haben viele kurze Einheiten draußen gemacht. Dabei sind die Kinder in Pilze getreten und so auf diese Idee gekommen.“ Allgemein habe man gemerkt, wie gut es den Kindern tue, sich in einer größeren Gruppe draußen zu bewegen und Zeit zu verbringen, selbst wenn sie dabei am Tablet gearbeitet haben.

Comics in der Bücherei ausleihbar

Denn gestaltet wurden die Comics am Tablet mittels einer besonderen Comic-App. „Wir haben einen Effekt benutzt, sodass die Menschen auf den Fotos aussehen wie im Comic“, berichtet Benjamin begeistert. „Am Anfang war das Handhaben schon etwas schwierig, besonders für die jüngeren Kinder“, sagt Brand, doch das habe sich schnell gelegt.

Am schwierigsten sei das Fotografieren gewesen. „Die Kinder sind es gewohnt, 30 Mal auf den Auslöser zu drücken.“ Doch um die Fotos in der App zum Comic umzugestalten, hätten sie sich jeweils auf ein Bild fokussieren müssen.

Die beiden Comics können ab sofort als gebundene Ausgabe in der Bücherei Coerde ausgeliehen werden.