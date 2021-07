Kinder können Natur und deren Bewohner erkunden

Die Biologische Station Rieselfelder Münster bietet wieder regelmäßig Programme für Kinder und Erwachsene an. Am Donnerstag (8. Juli) von 10 bis 13 Uhr begleitet Bea Niederau die Veranstaltung „Wassergetier und Naturerlebnisspiele“ für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Die Biologin Dr. Giselheid Reding stellt am Freitag (9. Juli) von 15 bis 17 Uhr für Menschen nützliche Tiere wie zum Beispiel Regenwürmer, Marienkäfer und Florfliegen vor. Diese Angebote sind kostenpflichtig.

Kostenfrei hingegen ist die öffentliche Führung am Samstag (10. Juli) von 18 bis 20 Uhr in deren Verlauf Hans-Uwe Schütz allen, denen die Rieselfelder noch kein Begriff sind, eine Einführung in die Geschichte und das Management sowie in die Tier- und Pflanzenwelt der Rieselfelder geben wird.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen bis um 12 Uhr am Vortag der jeweiligen Veranstaltung unter 16 17 60 erforderlich. Alle Angebote starten am Rieselfeldhof, hinter der Gaststätte „Heidekrug“, Coermühle 100.

Die Biologische Station bittet in einer Pressemitteilung darum, bei der Anfahrt mit dem Auto die abschnittsweise Straßensperrung der Coermühle zu beachten. In diesem Zusammenhang weist die Biologische Station auch darauf hin, dass einige direkte Anlieger der Coermühle berechtigte Ausnahmegenehmigungen zur Befahrung des gesperrten Teilstückes haben, die selbstverständlich und nachvollziehbar sind. „Deswegen auch unser Hinweis an alle Besucherinnen und Besucher, dass es trotz der Sperrung neben dem landwirtschaftlichen Verkehr noch berechtigte Personen zur Befahrung der Coermühle gibt“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.