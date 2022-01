Kita Kiesekampweg soll 2024 in Betrieb gehen

Kita-Plätze sind in Münster sehr begehrt. In Coerde soll 2024 mit der Kita Kiesekampweg eine weitere, fünfgruppige Einrichtung in Betrieb gehen. Einzelheiten zu den Gruppenstärken wurden jetzt bekannt.

Kita-Plätze sind in Münster sehr begehrt. In Coerde soll 2024 eine weitere, fünfgruppige Kita in Betrieb gehen.

Um die Kindertageseinrichtung am Kiesekampweg ging es bei der Sitzung der Bezirksvertretung Münster-Nord am Dienstagabend. Träger der fünfgruppigen Kita soll das Deutsche Rote Kreuz (DRK) werden, dessen Angebot von fünf insgesamt abgegebenen am meisten überzeugte.

Sowohl das „Angebotsspektrum“ als auch die „Erfahrungen des Trägers sowie bereits vorhandene Vernetzungen und Kooperationen im Stadtteil“ gaben den Ausschlag für die Auswahl des DRK. Das DRK betreibt bereits die Kita an der Meerwiese und biete im Stadtteil eine Kinderschutzambulanz, Autismus-Beratung, Migrations- und Ehrenamtsarbeit an, so die Entscheidungskriterien der Verwaltung.

Fünf Gruppen sind vorgesehen

Wenn alles so klappt wie geplant, soll die Kita Kiesekampweg im zweiten Quartal 2024 ihren Betrieb aufnehmen. Die Einrichtung im gleichnamigen Baugebiet, das zwischen Bahnlinie, Kiesekampweg und Holtmannsweg liegt, soll zunächst mit folgenden Gruppen starten: drei Gruppen für je 20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren (G1), eine Gruppe für zehn Kinder im Alter von bis zu drei Jahren (G2) und eine Gruppe mit 20 bis 25 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren (G3).

Insgesamt wird die Kindertageseinrichtung Kiesekampweg also 90 bis 95 Plätze zur Verfügung stellen, davon 28 U3-Plätze und 62 bis 67 Ü3-Plätze.

Die jeweilige Gruppenstruktur soll auf der Grundlage der jährlich zu vereinbarenden Rahmenstrukturen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden, heißt es in den Planungsunterlagen.