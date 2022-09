Ärger über Lärm: Nachbarn fordern Videoüberwachung

Die Anwohner und Anwohnerinnen rund um die Melanchthon-Grundschule an der Königsberger Straße sind sauer: Der Schulhof und die umliegenden Rad- und Fußwege seien in den Abendstunden beliebte Treffpunkte für lärmende Jugendliche, klagen sie. Dies gehe schon seit Jahren so. Mehrere Gesprächsrunden mit Polizei, Ordnungsamt und Jugendamt hätten nichts gebracht. Am Dienstagabend wandten sich zwei Coerder Bürger, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen wollen, an die Bezirksvertretung Nord und baten um Unterstützung.

