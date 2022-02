Mehr als nur ein paar Möbel

Ob Transportprobleme beim Umzug oder Unsicherheit bei der Wohnungseinrichtung – bei diesen und vielen anderen Problemen hilft ein neues Angebot des Vereins „Franko“ in Coerde: Die Hilfe zur Wohnungsausstattung, kurz „HizuWo“.

Da ist die Studentin, die im Internet ein schickes Sofa für nur 50 Euro ersteigert hat – aber nicht weiß, wie sie es nach Hause bekommt. Oder der Witwer, der in eine kleinere Wohnung zieht und ratlos ist, welche seiner Möbel er mitnehmen soll und welche nicht. Oder die junge Familie, die ein größeres Kinderbettchen benötigt, aber kein Auto besitzt und vorübergehend kein Internet zur Verfügung hat. In all diesen Fällen kann das neue Angebot des Vereins „Franko“ hilfreich sein: die Initiative „HizuWo“, sprich Hilfen zur Wohnungsausstattung.