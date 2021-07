Mehr Hilfen für Coerder Kinder

Die Sommerferien haben begonnen. Gerade Kinder aus ärmeren Familien können oft nicht in Urlaub fahren. Freizeitangebote am Wohnort wären wichtig. Die Initiative „Chack“ hat sich dafür etwas Besonderes ausgedacht.

In Coerde leben die meisten armen Kinder in ganz Münster. „Fast jedes zweite Kind ist betroffen“, erklärt Jochen Schweitzer. Der pensionierte Berufsschullehrer hat vor drei Jahren mit Gleichgesinnten den Verein „Chancen für alle Coerder Kinder“ (kurz „Chack“) gegründet, um etwas angesichts dieser Problematik zu unternehmen. So bietet der Verein auch in diesem Jahr unter anderem ein Sommerferienprogramm an, das allen Coerder Kindern offensteht.