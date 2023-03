Melanchthon-Neubau verzögert sich

Das ungute Gefühl, noch länger auf den dringend ersehnten Neubau der Melanchthon-Grundschule in Coerde warten zu müssen, wurde auch durch den Vortrag des Schulamtes in der Sitzung der Bezirksvertretung Nord am Dienstagnachmittag in der Politik bestätigt. Weil die zu den Stadtwerken gehörende Bauwerke Münster GmbH mit dem Neubau beauftragt werden soll, für deren Geschäftsführung erst noch eine Findungskommission eingesetzt werden und zusätzlich noch eine neue Schulbaukommission eingerichtet werden muss, zweifelt man zumindest in den Reihen der Bezirksvertretung an der schnellen Umsetzung des Projektes in Coerde.

