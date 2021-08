Nahrung für Bienen, Hummeln und Co.

Es blüht nicht nur am Rand von Münsters Feldern, die sogenannten Blühstreifen bieten Tieren auch Nahrung und Schutz. Damit tragen hiesige Landwirte zum Artenschutz in der Region bei.

Die in der Blüte stehenden Streifen dienen als Nahrungsquellen für Insekten und bieten darüber hinaus einen Lebensraum für Rebhuhn, Kiebitz, Fasan und Feldhase. Foto: Landwirtschaftlicher Kreisverband

Auf den Feldern in Münster brummt und summt es: Wer in diesen Tagen an Feldwegen im Stadtgebiet einen kurzen Stopp einlegt, der sieht eine Vielzahl an Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und weiteren Insekten, die sich auf den Blühstreifen tummeln und hier ihre Nahrung finden. Die Voraussetzung dafür haben die münsterischen Landwirte schon im Frühjahr geschaffen.

Denn sie haben auf einer Fläche von insgesamt rund zwölf Hektar bunte Blühmischungen auf ihren Feldern ausgebracht, berichtet der

. Aus den Saatkörnern sind bunte Pflanzen gewachsen – zum Beispiel Buchweizen, Phacelia, Lein, Koriander und Malve. Entlang von Getreide und Mais verzichteten die Landwirte mit diesem Einsatz für den Artenschutz freiwillig und unentgeltlich auf einen Teil ihrer Ernte, heißt es in der Pressemitteilung.

Unverzichtbar für die Landwirtschaft

„Die Blühstreifen machen die Bemühungen der Landwirte für den Artenschutz sichtbar. Bienen, Hummeln und Co. sind für uns Bauern unverzichtbar, daher haben wir sie ganz besonders im Fokus“, sagt Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster, die das Projekt mit initiiert hat.

Die in der Blüte stehenden Streifen dienen einerseits als Nahrungsquellen für Insekten wie Honigbienen, Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge, die auch für die Bestäubung von Kulturpflanzen wie Obst oder Raps eine wichtige Rolle spielen. Die Blühmischung bietet darüber hinaus auch einen Lebensraum für Rebhuhn, Kiebitz, Fasan und Feldhase.

Die Münsterländer Landwirte setzen sich auf diese Weise aktiv für den Erhalt der Artenvielfalt ein. Das zur Verfügung gestellte Saatgut für die Blühstreifen, welches die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft speziell für die Aktion zusammengestellt hat, war innerhalb kürzester Zeit vergriffen. An den Feldflächen weisen Schilder auf die Blühstreifen und ihren Nutzen hin, heißt es abschließend.