Neuer Bezirks-Chef heißt Ralf Kiewit

Münster Nord hat einen neuen Bezirksbürgermeister: Ralf Kiewit. Der Grünen-Politiker folgt in dieser Funktion auf Manfred Igelbrink (SPD), der zum Ende des vergangenen Jahres zurückgetreten war. Kiewit wurde von der Bezirksvertretung (BV) Nord in der Sitzung am Dienstagabend bei einer Enthaltung mit neun von 18 Stimmen gewählt (Der AfD-Vertreter war war bei der Sitzung nicht anwesend.) Da Kiewit damit seine Funktion als zweiter stellvertretender Bezirksbürgermeister verlor, musste auch dieser Posten neu vergeben werden. Er ging mit zehn Ja-Stimmen der BV-Mitglieder und acht Enthaltungen an Bibiane Benadio (SPD). Der erste stellvertretende Bezirksbürgermeister Marc Weßeling (CDU) behält sein bisheriges Amt.

