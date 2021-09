„Die vielen Gespräche mit vielen Menschen haben mich beeindruckt und werden mir in guter Erinnerung bleiben,“ sagt Marion Tumbrink. Die Pastoralassistentin hat ihre Ausbildung zur Pastoralreferentin in der Pfarrei St. Franziskus erfolgreich absolviert und wurde am Sonntag in einem Gottesdienst in der St.-Norbert-Kirche in Coerde vom leitenden Pfarrer Ulrich Messing und der Gemeinde verabschiedet.

Durch Corona habe ihre Arbeit für die Gemeinde nicht immer in der vorgesehenen Intensität stattfinden können, erläuterte Marion Tumbrink, das habe ihr mehr Zeit für Gespräche, persönliche Begegnungen und Anteilnahme gegeben.



Die große Feier der Erstkommunion konnte zum Beispiel wegen Corona nicht stattfinden. Die Pastoralreferentin, die auch für die Kommunionvorbereitung tätig war, freute sich deshalb sehr darüber, dass viele Kommunionkinder am Abschiedsgottesdienst teilnahmen. Ihr neuer Einsatzort ist die Pfarrei Seliger Niels Stensen in Lengerich.