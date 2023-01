Neuer Look für graue Stromkästen

Foto:

Fritz Volbach (1861 bis 1940): Musikschriftsteller, Gründer des städtischen Orchesters und der Westfälischen Schule für Musik, Generalmusikdirektor in Münster, Johann Georg Hamann (1730 bis 1788): deutscher Philosoph und Schriftsteller aus Königsberg, reiste 1787 nach Münster und wurde geistlicher Berater der Fürstin Gallitzin,Heinrich Morthorst (1911 bis 2001): Bäckermeister, Kiepenkerl und münstersches Original mit Wurzeln in Dinklage im Oldenburger Münsterland ,Josefine Mauser (1887 bis 1973): sozial engagierte Kommunalpolitikerin in Münster, die sich besonders um die Kriegsgefangenen und um die Randgruppen in unserer Gesellschaft kümmerte; zog 1920 als erste sozialdemokratische Frau in die Stadtverordnetenversammlung ein, war zudem Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt,Hedwig und Wilhelm Kiesekamp (1844 bis 1919 / 1836 bis 1914): er entstammte aus einer vermögenden Kaufmannsfamilie und war von 1889 bis 1913 Präsident der Industrie- und Handelskammer des Regierungsbezirks Münster; sie wirkte als Sängerin und Schriftstellerin in Münster, war unter anderem mit Johannes Brahms befreundet