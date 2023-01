Ratsfrau schlägt neue Linienführung vor

Die Sorgen vieler Coerder wegen der möglichen künftigen Umstellung der Buslinien (unsere Zeitung berichtete mehrfach) beschäftigen auch CDU-Ratsfrau Jolanta Vogelberg. Speziell geht es ihr um die Erreichbarkeit der Haltestelle Bült, die nach der ins Auge gefassten Umstellung der Buslinien nicht mehr gegeben wäre. Vogelberg hat nun einen Alternativvorschlag erarbeitet, der ihrer Meinung nach in die Überlegungen der Stadt einbezogen werden sollte.

Ein Wegfall der Haltestelle Bült für die Linien 6 und 8 bedeutet laut Vogelberg „für Personen, die auf den Bus angewiesen sind, eine Einschränkung, die Innenstadt zu erreichen“.

Linie soll zum Schlossplatz weiterfahren

Deshalb fragt sie nach folgender Alternative: „Ist es möglich, dass eine der beiden Linien, von Coerde kommend, am Landeshaus rechts in die Mauritzstraße einbiegt und somit die Haltestelle Bült erreicht. Im weiteren Verlauf würde diese Linie direkt zum Schlossplatz weiterfahren, wo sie links in die Straße Schlossplatz und anschließend zur Weseler Straße fährt.“ Außerdem bittet Ratsfrau Vogelberg um Einbeziehung der Schnellbuslinien S 50 und S 51 in die Planungen.

Stadtbaurat Robin Denstorff habe in einer ersten Antwort an Vogelberg ihren Vorschlag als „sehr konstruktiv“ für die künftige Führung der Stadtbuslinien 6 und 8 bezeichnet, berichtet sie. Um die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und die diskutierten Varianten besser bewerten zu können, habe die Stadt zudem eine Fahrgastbefragung auf den Stadtbuslinien 6 und 8 in Auftrag gegeben.