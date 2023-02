Rhythmische Reise zu sich und anderen in der Meerwiese

Das „Kollektiv Vergissmeinnicht“ aus Münster und Bielefeld zeigt am Sonntag (19. Februar) eine spartenübergreifende Tanz-, Theater-, Lyrik- und Musikproduktion für Interessierte ab 14 Jahren.

Im Begegnungszentrum Meerwiese zeigt das „Kollektiv Vergissmeinnicht“ aus Münster und Bielefeld am Sonntag (19. Februar) eine spartenübergreifende Tanz-, Theater-, Lyrik- und Musikproduktion sowie Rauminstallation für Interessierte ab 14 Jahren.

In dem Stück „weg.zueinander.warte“ wird laut Ankündigung die Sehnsucht nach Kontakt erkundet: Kontakt zwischen den (Kunst-)Sparten, Kontakt zwischen den Akteurinnen, Kontakt nach außen und nach innen.

Wie kann man in Kontakt miteinander und mit sich selbst treten? Was sind die Wünsche? Die Performerinnen bedienen sich neben autobiografischen Elementen auch Reden, Gedichte, Liedtexte und Märchen anderer. Es entstehen Bilder wie Mauern, Türme und Trümmer, einsame Zimmer, Wege in Bewegung und eine Unterwasserwelt. Geräusche sind von ihrem vermeintlichen Ursprung getrennt und finden nach und nach einen gemeinsamen Rhythmus.

Die Vorstellung beginnt um 15.30 Uhr.

Der Eintritt kostet sechs Euro. Tickets im Internet unter www.localticketing.de.