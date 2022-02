Schmittmann übernimmt Sitz in der Bezirksvertretung

Philipp Czapski, der den FDP-Ortverband Münster-Nord zwei Jahre lang führte und seit Ende 2020 den Sitz der Liberalen in der Bezirksvertretung (BV) Nord innehatte, verlässt zum 1. März Münster aus beruflichen Gründen. Nach Angaben der FDP zieht es den 30-Jährigen, der als Personalcontroller an der Universitätsklinik Münster tätig ist, nach Wilhelmshaven. Dort übernimmt er eine Position als Klinikmanager und will der FDP auch weiterhin verbunden bleiben.

Der Betriebswirt stand seit Januar 2020 an der Spitze des FDP-Ortsverbands, dem er seit 2017 angehörte und den er unter anderem als Schatzmeister verstärkte. „In dieser Zeit konnte Philipp Czapski mit seinem Ortsverband wichtige Erfolge für die Freien Demokraten erzielen. So erreichte er in zwei Jahren als Vorsitzender eine Steigerung der Mitgliederzahlen um gut 50 Prozent und gewann im Kommunalwahlkampf einen Sitz in der Bezirksvertretung Nord, den er seitdem innehatte, heißt es in einer Pressemitteilung der Liberalen.

Politologe übernimmt den Sitz von Czapski

Auch auf Kreisebene sei Czapski, der sich vor allem auf den Feldern der Gesundheits- und Sozialpolitik engagierte, ein gefragter Liberaler: als Mitglied des Kreisvorstands, Sachkundiger Bürger und sozialpolitischer Sprecher der Ratsfraktion habe er der FDP Münster ein frisches Gesicht verliehen.

In der Bezirksvertretung Nord wird Max Julius Schmittmann (41), Politologe und Kommunikationswissenschaftler, den Sitz von Philipp Czapski übernehmen. Der langjährige stellvertretende Vorsitzende der FDP Münster-Nord rückt über die Wahlliste der Freien Demokraten nach. „Ich freue mich sehr darauf, in der BV liberale Anliegen für Kinderhaus, Coerde und Sprakel vertreten zu dürfen“, so Schmittmann, der Inhaber einer Digitalagentur in Kinderhaus ist, wo er auch mit seiner Familie lebt.

Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Philipp Czapski als Ortsvorsitzender soll am Montag (21. Februar) auf dem ordentlichen Parteitag der FDP Münster-Nord bestimmt werden, bei dem turnusmäßig der gesamte Ortsvorstand neu gewählt wird.