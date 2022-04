Seltene „Sänger“ rasten in Rieselfeldern

Die Rieselfelder sind für Interessierte eine wahre Fundgrube, denn dort sind die die Stimmen der unterschiedlichsten Vogelgruppen zu hören. Wer diese seltenen Vögel genauer erkunden will, kann an einer Führung am heutigen Freitag von 18 bis 20 Uhr teilnehmen.

Wer diese seltenen Vögel genauer erkunden will, kann an einer Führung am heutigen Freitag von 18 bis 20 Uhr teilnehmen. Treffpunkt ist die Biologische Station, Coermühle 181. Die Rieselfelder sind für Interessierte eine wahre Fundgrube, denn dort sind die die Stimmen der unterschiedlichsten Vogelgruppen zu hören. Darunter sind auch Vogelarten, die ihren Namen rufen, wie die Knäk- und Krickenten, der Zilpzalp oder der Kiebitz. Einige, wie die Rohrweihen, fallen auf, weil sie groß sind und mit ihrem eleganten Flug über das Schilfröhricht glänzen, andere wiederum durch ihren eindringlichen Gesang wie der Zilpzalp oder das Blaukehlchen. Anmeldungen für die kostenpflichtige Führung sind bis Freitagmittag unter 0251/16 17 60 möglich.

Weitere Führungen im Frühjahr

Wer es zum geplanten Termin der aktuellen Führung nicht schaffen sollte, für den bietet die Biologische Station in diesem Frühjahr weitere Führungen an. Alternativ empfiehlt die Bilogische Station Rieselfelder die Webseite xeno-canto.org, auf der weltweit Vogelstimmen geteilt werden. „So kann man auch mal unterschiedlichen regionalen Dialekte mancher Vogelarten vergleichen“, heißt es in der Einladung.