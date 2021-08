Vorbereitungen für Freiluft-Vorführung laufen

Mit Feuereifer proben rund 30 Coerder Kinder für ihre Theateraufführungen, malen und arbeiten kreativ in Ateliers. Die Ergebnisse werden am 14. August präsentiert. Doch bis dahin ist noch viel zu tun.

Zwei Garderobenständer halten eine Papprolle, an der zwei schwere, dunkelrote Decken aufgehängt sind. Diese können wie ein Theatervorhang auf- und zugezogen werden. Die Grundschulkinder Vincent und Nuhamin betreten die Bühne. „Wollt ihr die Geschichte mit dem Wasserschlauch spielen?“, fragt Tashina Mende. Die beiden nicken.

Tashina Mende ist von Beruf Theaterpädagogin, Clownin und Schauspielerin und und wirkt unter anderem an der Alten Oper in Frankfurt und im Theaterensemble „Freuynde und Gäsdte“ in Münster mit. Zurzeit kümmert sich gemeinsam mit Kunstlehrer Viktor Sternemann und weiteren professionellen Betreuern und Betreuerinnen um die rund 30 Jungen und Mädchen, die am Ferienprogramm der Initiative „Chack“ (Chancen für alle Coerder Kinder) teilnehmen.

Tipps von einer Profischauspielerin

Das Ferienprogramm umfasst neben einem Cown- und einem Theater-Projekt, die beide auf dem Gelände des SV Teutonia durchgeführt werden, noch Mal- und Kreativkurse im „Atelier Art und Weise“ im Haus Coerde. Die große Vorstellung aller Projekte und die Ausstellung der Bilder findet am Samstag (14. August) auf dem Gelände des Waldstadions des SV Teutonia Coerde statt.

Doch bis dahin ist noch viel zu tun. „Ratlos die Schultern hochziehen! – Mehr erschrecken, wenn das Wasser spritzt!“ Tashina Mende gibt den beiden Nachwuchs-Clowns auf der Bühne noch jede Menge Tipps. Währenddessen proben Lea und Viola auf der Wiese nebenan ihr eigenes pantomimisches Stück: „Wir sind zwei Diebinnen, die Juwelen stehlen wollen“, erklären sie eifrig, bevor sie zum x-ten Mal mit musikalischer Untermalung die Stelle proben, wie sie eine Leiter hochklettern.

Kinder sind mit großem Eifer dabei

„Die Kinder sind mit großen Eifer dabei und üben und proben und malen und haben viel Spaß dabei“, freut sich der Sprecher der Initiative „Chack“, Jochen Schweitzer. Er lädt die Coerder Bevölkerung zur Abschlussveranstaltung am Samstag ein. „Schauen Sie, was Coerder Kinder können!“, sagt er. Die Präsentation findet um 15 Uhr auf dem Gelände des SV Teutonia, Coerheide 46, auf einer selbst gebauten „Freilichtbühne“ statt.

Musikalisch wird das Fest vom Coerder Trio „Mondiales” mit Swing umrahmt. Der Eintritt ist frei. Die aktuellen Corona-Regeln müssen eingehalten werden. „Das heißt aktuell, dass entweder der Impfausweis oder ein Nachweis über die Genesung oder ein negativer Testnachweis vorhanden sein muss“, so Schweitzer. Auch der Mindestabstand ist Pflicht.