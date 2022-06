Melanchthonschule bekommt weitere Räume

Schul-Erweiterung in Coerde

Es wird befristet eine weitere Containeranlage mit vier Differenzierungsräumen an der Melanchthonschule errichtet, da die evangelische Bekenntnisschule aufgrund der Schülerzahlentwicklung zum Schuljahr 2022/2023 eine weitere Schuleingangsklasse bilden wird.

Ratsentscheid startet Ausführung

Dafür sprach sich am Dienstagabend einstimmig die Bezirksvertretung Nord aus. Sollte der Rat in seiner nächsten Sitzung am 14. Juni ebenso votieren, kann mit der Ausführungs- und Genehmigungsplanung begonnen werden.

Mit einer Fertigstellung der Containeranlage wird dann im zweiten Quartal des Jahres 2023 gerechnet. Die Kosten für die Fertigbauklassen werden mit 551 000 Euro beziffert, die Folgekosten mit 49 890 Euro. Nachmittags sollen die neuen Räume für die Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztags genutzt werden.