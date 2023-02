Weitere Unterschriften für Erhalt des Bült gesammelt

Weiterhin formiert sich Widerstand gegen die geplante Linienführung der Stadtbusse 6 und 8, bei der die Haltestelle Bült wegfallen soll. Wie berichtet, übergab eine Gruppe von Bürgern und Bürgerinnen aus Coerde jetzt eine Unterschriftenliste an die Vorsitzende des Verkehrsausschusses, die Grüne Ratsfrau Andrea Blome.

Viele Menschen haben mitgesammelt

Allerdings wurden bei dieser Gelegenheit nicht nur 1013 Unterschriften aus Coerde einschließlich dem Rumphorstviertel übergeben. „Auch im ebenfalls betroffenen Kreuzviertel wurden etwa 500 Unterschriften gesammelt“, ergänzt Brigitte Schmetz, eine der Organisatorinnen der Unterschriftenaktion. „Anfangs waren wir eine kleine Gruppe, der sich immer mehr Menschen angeschlossen haben und die in den unterschiedlichsten Bereichen gesammelt haben“, fügt sie hinzu. „Im Coerde-Zentrum auf dem Hamannplatz, in der Nachbarschaft von Haus zu Haus.“ Außerdem habe Simone Zehahla vom Stadtteilbüro der Awo an verschiedenen Orten Listen ausgelegt, Menschen aus dem Gemeinderat der St.-Norbert-Kirche hätten mitgesammelt, und es hätten viele Menschen mit Migrationshintergrund unterzeichnet. Viele von ihnen „hatten oft noch gar nichts von den Plänen der Stadt gehört, obwohl gerade sie ja sehr auf den Bus angewiesen sind, und sie waren froh über die Informationen und haben gern unterschrieben“, so Brigitte Schmetz.