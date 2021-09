Zusätzlicher Schädlingsbefall: Kita bleibt geschlossen

Nach der vorläufigen Schließung der Kita Marderweg steht nun fest, dass die Einrichtung länger geschlossen bleiben muss. Anfang September wurde – wie berichtet – im Keller der Kita Mäusekot entdeckt, woraufhin die gesamten Räumlichkeiten sehr gründlich auf Schädlingsbefall kontrolliert wurden. Schädlingsbekämpfer konnten laut einer Pressemitteilung der Awo als Kita-Trägerin zusätzlich einen Befall von Bettwanzen feststellen.

Daraufhin wurden alle Einrichtungsgegenstände entfernt und die Räumlichkeiten mittels Thermo-Ex-Verfahren behandelt. „Ein aufwendiges Verfahren, das aber zu 100 Prozent chemiefrei ist und daher in so sensiblen Bereichen wie der Kinderbetreuung zu bevorzugen ist“, erklärt Tim Wessels von der Schädlingsbekämpfung Wessels. Das Unternehmen wurde für die Schädlingsbekämpfung in der Einrichtung von der Awo beauftragt. „Die Bettwanze ist kein Hygiene-Schädling, sondern verbreitet sich durch Einschleppung, häufig durch Gebrauchsgegenstände wie Textilien oder Rucksäcke“, sagt Tim Wessels. Durch die Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung – etwa Entfernung von Wandverkleidungen und Fußleisten – sind auch bauliche Mängel wie unzureichende Elektrik und feuchte Wände entdeckt worden. Diese Probleme sind laut Mitteilung bereits in einem Ortstermin mit dem Vermieter, der Wohn- und Stadtbau, erläutert worden.

Von Seitens der Wohnungsbaugesellschaft erfolgt ebenfalls eine Ursachenforschung des Schädlingsbefalls. Im Umfeld der Kita gibt es immer wieder Meldungen über Ratten- oder Mäusebefall. Durch die unmittelbare Nähe zu der Bahnlinie ist ein Schutz des KitaGeländes und des Gebäudes vor diesen Schädlingen kaum möglich. Die Summe der hygienischen und baulichen Mängel macht es nötig, dass die Einrichtung länger als geplant geschlossen bleiben muss. „Oberste Priorität hat für uns das Wohl der Kinder“, sagt Kerstin Kocher, Abteilungsleitung Kindertageseinrichtungen beim AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, abschließend.