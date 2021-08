Zwei Einbrüche an einem Tag in Coerde

Innerhalb eines Tages wurden der Polizei in Münster am Montag zwei Einbrüche in Coerde gemeldet. Es wurden ein Supermarkt und ein Imbiss aufgebrochen.

Am Montagmorgen zwischen 3.05 und 3.50 Uhr sind Unbekannte in einen Supermarkt am Hamannplatz eingebrochen. "Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter die Glasschiebetür gewaltsam und stahlen diverse Zigarettenschachteln und Tabakdosen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Am selben Tag zwischen 1 Uhr und 11.40 Uhr wurde in einen Imbiss an der Bernhard-Ernst-Straße eingebrochen. Die Unbekannten drückten das Oberlicht des Geschäfts auf, kletterten hindurch und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Den bisherigen Ermittlungen zufolge flüchteten die Täter auf dem Einstiegsweg.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 0251/2750 entgegengenommen.