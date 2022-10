Der Bankbus kommt jetzt jede Woche 

Wer Geld einzahlen wollte oder eine persönliche Finanzberatung benötigte, der schaute als Bankkunde in den vergangenen Monaten in Nienberge in die Röhre. Doch ab November wird sich das ändern. Durch den Bankbus der Volksbank Münsterland Nord.

Er ist 8,7 Meter lang und drei Meter hoch. Bevor der Bankbus der Volksbank Münsterland Nord das erste Mal am Mittwochvormittag seine Position auf dem Parkplatz vor der Fleischerei Hidding bezog, warteten schon einige Nienberger ungeduldig auf ihn. „Das Problem war, dass unser Stellplatz erst anderweitig blockiert war“, erläuterte Bankfachwirt Richard Ebbigmann. „Aber das haben wir schnell klären können.“

Das war auch gut so, denn bereits in der ersten halben Stunde informierten sich rund 30 Kunden über das Angebot des neuen Bankbusses. Die meisten hatten davon aus der Zeitung oder persönlich von ihrer Bank erfahren, wie zum Beispiel die 85-jährige Waltraud Bax. „Ich finde es toll, dass ich jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad zur Bankfiliale nach Roxel fahren muss oder zur Hauptfiliale in die Innenstadt. Das war gerade bei Regen nicht schön.“

Nur Lob von den Kunden

Auch der 83-jährige Josef (der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte) lobt: „Ich kann alle meine Dinge hier im und am Bankbus erledigen.“ Er findet es gut, dass es durch eine elektrische Schiebetür hineingeht in den Bus und man dort dann auf der rechten Seite seine Kontoauszüge ausdrucken und auf der linken Seite in einem kleinen Büro mit einem Kundenberater persönlich sprechen kann. „Wir haben auch eine Rampe für Kunden mit eingeschränkter Mobilität“, sagt Kundenberater Michael Weißbrod.

Ein- und Auszahlungen möglich

„Ein Bankautomat befindet sich an der Außenwand des Busses“, sagt Kundenberaterin Andrea Fennenkötter interessierten Kunden. An dem Bankautomaten mit kleinem Dach kann man Ein- und Auszahlungen vornehmen.

Nach dem Schnuppervormittag wird der Bankbus regelmäßig im Münsterland von Hopsten bis Warendorf unterwegs sein. Ab November fährt der wie eine kompakte Filiale ausgestattete Bus nach einem wöchentlichen Fahrplan quer durch das Geschäftsgebiet der Bank. Vorrangig die ländlichen Regionen sollen so mit Bankdienstleistungen versorgt werden.

Michael Weißbrod berät im Inneren des Bankbusses. Foto: Peter Sauer

Bankbus-Zeit in Nienberge

Für die Nienberger wichtig: Immer mittwochs steht der Bankbus der Volksbank Münsterland Nord von 9.30 bis 12 Uhr vor der Fleischerei Hidding.