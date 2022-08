Wie ist es in Zeiten von Corona, Ukraine-Krieg, Klimakollaps und Energiekrise das Publikum zum Lachen zu bringen? Ist das schwieriger als vor 2020? Und warum beendet Lisa Feller ausgerechnet in Kinderhaus ihr Erfolgsprogramm?

Münster-KinderhausOb Comedy-, Rate- oder Retro-Shows: Münsters Komikerin Lisa Feller ist Dauergast im Fernsehen. Auch ihr Bühnenprogramm „Ich komm’ jetzt öfter!“ war ein großer Erfolg. Doch jetzt fällt der letzte Vorhang, weil das neue Programm in den Startlöchern steht. Lisa Feller kommt für die Dernière, also die letzte Vorstellung von „Ich komm’ jetzt öfter!“, endlich wieder zurück in ihre Heimat Münster, konkret am Freitag (19. August) um 20 Uhr nach Kinderhaus – auf die Sommerbühne des Kap.8. Höchste Zeit also für ein Interview mit der charmanten Comédienne.