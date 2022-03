„Tierisch gut“ – so lautet der Titel des Frühlingskonzerts, zu dem der Männergesangsverein Hiltrup (MGV) am 27. März einlädt. Mit dabei sind jede Menge Gäste. Der MGV verspricht: „Das wird tierisch gut.“

Frühlingskonzert am 27. März in der Stadthalle

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause veranstaltet der MGV 1848 Hiltrup sein traditionelles Frühjahrskonzert in der Stadthalle. „Viel zu lange hat es gedauert, bis die geltenden Bestimmungen kulturelle Veranstaltungen zuließen“, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Der Einlass ist an die geltenden Regeln festgemacht, somit können nur Geimpfte und Geboosterte an dem Konzert teilnehmen. Impfdokument und Ausweis ist bereit zu halten.

Frische Rhythmen

„Tierisch gut“, so wird der Titel des Konzertes lauten. Gemeinsam mit den geladenen Gruppen wird der MGV 1848 Hiltrup seinem Publikum beim Konzert am 27. März ab 16 Uhr in der Stadthalle Hiltrup manches aus der Tierwelt oder einfach nur „tierisch gute Lieder“ präsentieren, heißt es in der Ankündigung.

Eingängige Melodien, frische Rhythmen und gute Texte sind die Grundzutaten zum Konzert. Die Bekanntheit von Liedern wie „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“, „The Lion Sleeps Tonight“ oder „Hound Dog“ bilden das Grundgerüst für das Gesamtkonzept.

Die Zwarties kommen

Früh hat sich der MGV dann auch auf die Suche nach passenden Partnern für die Konzertdurchführung gemacht und konnte sich über die Zusagen toller Gastensembles freuen. Im Programm wirken mit: Der Frauenchor „Chorisma“ sowie das gemischte Ensemble „Die Tonköpfe“, die unter anderem auch einen Hauch von Afrika in die Stadthalle bringen. In diesem Jahr steht auch die Hiltruper Oldie-Band „Die Zwarties“ auf der Bühne und wird das Publikum mit tierisch guten Hits der 60er Jahre einheizen.

Es wird momentan noch an der Endform des Konzertes gearbeitet, schreibt der MGV. Somit ergeben sich spannende Überraschungen für alle Gäste. Alle Mitwirkenden fiebern dem Konzerttag entgegen, proben seit geraumer Zeit intensiv für ihre Auftritte und freuen sich nach so langer Zeit sehr auf das Hiltruper Publikum.

Vorverkauf hat begonnen

Die Gäste dürfen sich auf Klassiker für den Männerchor, pfiffige Arrangements für den Frauenchor sowie humoristische und schwungvolle Stücke, treibende Rhythmen und beeindruckende Choreographien freuen. Das detaillierte Programm und Eintrittskarten sind im Infopunkt an der Marktallee und bei allen Sängerinnen und Sängern erhältlich. Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt zwölf Euro, an der Tageskasse 14 Euro.