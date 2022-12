Die Krippe steht zwischen zwei Häusern

Eine Ausnahme machte das Ehepaar Dr. Elisabeth und Prof. Joachim Leeker beim monatlichen Literaturtreff. Während die Romanisten üblicherweise italienische oder französische Romane, Lyrik oder Theaterstücke unter die Lupe nehmen, stellten die beiden dieses Mal eine Weihnachtsgeschichte im mittelalterlichen Gewand zur Diskussion.

Es ist die „Legenda aurea“ des Dominikaners Jacobus de Voragine (1228 bis 1298), die manchmal abweichend von der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium einige Begebenheiten um die Geburt Christi anders darstellt. So wurde in der mittelalterlichen Legenda aurea, einer Sammlung von Heiligenlegenden, die Geburt weniger idyllisch dargestellt als aus kirchlicher Sicht. Nicht in einem Stall, sondern in einem Durchgang zwischen zwei Häusern, der so genannten Einkehr, stellten Maria und ihr viel älterer Verlobter Josef eine Krippe für Ochs und Esel auf. Wobei die beiden Haustiere in ihrer ursprünglichen Darstellung einen viel breiteren Raum einnahmen als Maria und Josef, die gar im Evangelium quasi keine Rolle mehr spielten.

Calvinos „Visconte“ wird im Januar vorgestellt

Nach den apokryphen (verborgenen) Evangelien wurde Josef oft als alter Mann dargestellt, auch um seiner Rolle als Beschützer und Garant für Marias Jungfräulichkeit gerecht zu werden. Aus seiner zunächst passiven Position übernahm er später weitestgehend die Versorgung von Jesus, nach Sitte seiner Heimat, mit Hilfe zweier Hebammen. Im Januar wird das Ehepaar Leeker, das die Leitung des Literaturkreises von Jürgen Neiß und Friedhelm Hassel übernommen hat, den Roman „Der geteilte Visconte“ von Italo Calvino vorstellen.