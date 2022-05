Ehrenamtstour des Landessportbundes: Ein Hoch auf die helfenden Hände

Station am Hiltruper See ein

Stefan Klett, LSB-Präsident (r.), unterstrich im Beisein von Martin Wurzer-Berger (HiSC-Vorsitzender), Andreas Kötter, Sprecher der Westlotto-Geschäftsführung, Dr. Eva Selic, LSB-Vizepräsidentin, und Moderator Ulrich van Oepen (LSB, v.l.) in seiner Ansprache zum Ansegeln des Hiltruper Segelclubs die Wichtigkeit des Ehrenamts in der Gesellschaft

Rund 18 100 Sportvereine existieren in Nordrhein-Westfalen. Über 200 davon sind allein in Münster aktiv, aber der Hiltruper Segelclub (HiSC) ist der einzige, der hier nun im Rahmen der „Initiative Ehrenamt“ anlässlich des Ansegelns am Samstag auf dem Hiltruper See besucht wurde.

„Unsere Intention ist es unter anderem, Respekt und Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit öffentlich zu machen“, nannte Stefan Klett, Präsident des NRW-Landessportbundes (LSB), einen der Gründe, warum die Wahl auf den HiSC gefallen ist. Es gelte, den Sportvereinen systematisches Ehrenamtsmanagement und Qualifizierungsangebote an die Hand zu geben und neue Leitlinien für die Praxis zu entwickeln.

Landessportbund würdigt den Einsatz

Gemeinsam mit LSB-Vizepräsidentin Dr. Eva Selic unterstrich er dabei den hohen Wert des Ehrenamtes – eines der Ziele der Öffentlichkeitsarbeit müsse auch sein, neue Mitglieder für diese Arbeit zu interessieren und zu binden. Als Dankeschön für das Engagement gab´s ein Überraschungspaket für die Hiltruper Segler, für das sich der HiSC-Vorsitzende Martin Wurzer-Berger bedankte.

Auch er hob besonders den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Kräfte hervor, ohne die eine reibungslose Arbeit im Verein gar nicht möglich wäre. Unterstützt wird die Aktion von Westlotto. Andreas Kötter, Sprecher der Westlotto-Geschäftsführung, würdigte ebenfalls das ehrenamtliche Engagement.

Seit 2018 ist der Landessportbund NRW unterwegs und besucht Vereine, um deren Einsatz zu würdigen, zu fördern und um Öffentlichkeit herzustellen, damit das Vereinsleben durch neue Mitglieder gestärkt wird. Aus gutem Grund – in NRW engagieren sich rund 350 000 Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich in unterschiedlichsten Funktionen, unterstützt von weiteren rund 1,1 Millionen ehrenamtlich Tätigen.

Segelluft beim Schnuppertörn

Zahlreiche Interessierte nutzten denn auch am Samstag die Möglichkeit, sich vor Ort über die ehrenamtliche Arbeit im HiSC zu informieren und ein wenig Segelluft bei einem kleinen Schnuppertörn zu genießen.

Zum Vereinsleben gehört die Geselligkeit dazu und steht meist ganz oben mit auf der To-do-Liste: Zahlreiche helfende Hände hatten am und im Segel-Clubhaus bestens fürs leibliche Wohl gesorgt.

Der HiSC kann sich mittlerweile eine ganze Reihe von Erfolgen auf die Segel schreiben – neben vorderen Platzierungen bei deutschen Meisterschaften segelten die Mitglieder auch bei Europa- und Weltmeisterschaften vorne mit. Die Jugend- und Ausbildungsarbeit des Vereins wurde mehrfach ausgezeichnet.

Wer nun ambitioniert ist, kann sich jederzeit per E-Mail an hisc@hiltruper-segelclub.de an den HiSC wenden.