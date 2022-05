Eine unendliche Geschichte: Stadt legt neue Pläne vor

Sanierung am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Die Nachricht kam im Sommer vergangenen Jahres: Die Dachterrasse des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Gievenbeck sollte endlich erneuert werden – nach 15 Jahren, in denen nicht eine Schulklasse den dort geplanten Kunstunterricht erlebt oder sonst irgendwie einen Fuß auf das Dach gesetzt hat. Doch bis heute ist das Dach nicht fertig. Und es wird wahrscheinlich – so aktuelle Recherchen – auch noch etwas dauern.