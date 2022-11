Eintritt frei bei „Burn“

Konzert in „Peter´s Esszimmer“

Münster Gievenbeck/Kinderhaus

Mit dem Album „The Truth“ und dem Hit „Ghost“ sorgte die Gothic-Wave-Band „Burn“ 2011 für Furore. Auch der Album-Song „Burn for you“ hat Ohrwurmqualitäten. Einige Zeit war es still um die Band aus Münster-Kinderhaus. Die Pandemie verhinderte das Jubiläumskonzert zum 25-Jährigen. Da wird 2023 nachgeholt. Aber zuvor gibt es in Münster-Gievenbeck ein Konzert bei freiem Eintritt.

Von Peter Sauer