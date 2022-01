Entsorgung soll bis spätestens 28. Februar erfolgen

Altholz-Hinterlassenschaften an der Weseler Straße 480

Münster-Mecklenbeck

Die verbliebenen Bäume und Gehölze, die im November 2020 am ehemaligen RWE-Gelände illegal abgeholzt wurde, sollen in Kürze abtransportiert werden. Das kündigt die Stadt Münster an.

