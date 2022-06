Erster Spatenstich für Grundschule

Baubeginn am Weißdornweg

Münster-Sprakel

Die neue Grundschule in Sprakel erhält ein zweigeschossiges Schulgebäude in U-Form mit Innenhof und überdachtem Verbindungstrakt zur neuen Sporthalle. Zentrum des Gebäudes wird ein tieferliegendes Forum sein, das auch für Bürgerinnen und Bürger in Sprakel offenstehen wird. Jetzt war Spatenstich.

