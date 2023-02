Fachkräfte gewinnen und dauerhaft halten

Es ist kein spezielles Phänomen der Fachklinik Hornheide, sondern aller Krankenhäuser: der Fachkräftemangel. Doch in Hornheide macht sich Pflegedienstleiterin Beate Mens nun auf einen neuen Weg. „Wir nehmen uns bewusst mit den Kolleginnen und Kollegen der gesamten Fachklinik Auszeiten im Arbeitsalltag, um gemeinsam das Feld attraktive Pflege zu gestalten“, wird Mens in einer Pressemittelung der Klinik zitiert. Begleitet werde der Prozess durch die Zertifizierung mit dem Siegel „pflegeattraktiv“.

In einer interdisziplinären Gruppe von rund 30 Pflegekräften, Ärzten und Mitarbeitern aus der Verwaltung hat demnach ein Auftakttreffen stattgefunden. In Kleingruppen wurden Ziele und Maßnahmenkataloge erarbeitet, an denen die Mitarbeiter dann im kommenden Jahr in regelmäßigen Treffen feilen werden. „Wir müssen jetzt investieren, damit das Kartengerüst der Pflege nicht zusammenfällt. Pflege attraktiv zu gestalten – dabei wird uns dieses Programm helfen –, ist neben der Akquise ein Weg, der sich auf Dauer auszeichnen wird“, ist sich Mens sicher.

Zufriedene Patienten, zufriedene Mitarbeiter

Das Programm „pflegeattraktiv“ wurde von den Pflegedirektoren der Knappschaft-Kliniken entwickelt und wird nun über den Bundesverband Pflegemanagement vertrieben. Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren „ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Patienten hochwertig und kompetent versorgt werden und die Mitarbeiter zufrieden arbeiten, sich weiterentwickeln und Wertschätzung für ihre Leistung erhalten“. Pflege solle wieder über inhaltliche Qualität und gute interdisziplinäre Zusammenarbeit definiert werden und nicht über Quantität.

„Wir müssen nicht nur für externe mögliche Bewerber, sondern auch für eigene Mitarbeiter attraktiv sein und bleiben“, sagt Pflegedirektorin Mens. „Es geht mir mit dem Siegel nicht darum, eine symbolische Geste zu setzen, sondern sich wirklich nachhaltig auf den Weg zu machen“, sagt Mens.

Das neue Zertifikat wird nach dem Erst-Zertifizierungsaudit im Mai dieses Jahres erteilt – vertrauend darauf, „dass in einem insgesamt dreijährigen Prozess die vereinbarten Meilensteine gemeinsam realisiert werden“.