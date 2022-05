Feuertaufe hervorragend bestanden

Was passiert, wenn zwei sehr gute Chöre gemeinsame Sache machen? Es wird ein klasse Hörgenuss. So geschehen jetzt in Nienberge.

Viel „Sunshine“ holten die Chöre „Chordial“ und „OnceAgain“ in das Kulturforum in Nienberge.

Der „Sunshine“ strahlte vom blauen Himmel – und die Sonne kam dann symbolisch in die Herzen des Publikums. „Chordial“, der Chor der Musikschule Nienberge, eröffnete den Konzertabend im Kulturforum mit einem Klassiker: „Walking on Sun­shine“ war zugleich das Motto der zweistündigen Veranstaltung.

Achtziger-Jahre-Evergreen

Der „Ohrwurm“ ist bekannter als die Band, die das Stück 1983 veröffentlichte: Katrina and the Waves. Die Älteren konnten sich bestimmt an ihre Teenagerzeit erinnern.

Die Gäste im voll besetzten Forum erlebten einen Mix aus Pop-Musik und Gospels, Oldies, klassischen und neueren Stücke. „Chordial“ und der Chor „OnceAgain“ aus Steinfurt ergänzten sich mit ihren Interpretationen.

„Fast & Furious“-Sound

Die Atmosphäre war fröhlich, schwungvoll, manchmal melancholisch, auch nachdenklich und zwischendurch etwas rockig. Die Bandbreite machte das deutlich: Songs der 60er-Jahre-Hippie-Ikone „The Mamas and the Papas“ trafen auf „See you again“ von Rapper Wiz Khalifa aus dem Film „Fast & Furious 7“ und auf die Megaballade „Hello“ von Adele – beide Songs sind aus dem Jahre 2015.

Bei „Time to leave“ wollte das Publikum aber überhaupt nicht gehen, sondern freute sich auf einige weitere Songs. Die gab es auch, darunter „Oh Happy Day“ zum Finale. Die beiden Chöre sangen den weltweit bekannten Gospel aus dem Jahr 1968 gemeinsam auf der Bühne und im Saal. In den lang anhaltenden Applaus mischten sich auch Stimmen aus dem Publikum. „Oh Happy Day“ – „es war ein fröhlicher Tag“, in diesem Fall: Abend.

Aus Freundschaft tollen Deal gemacht

Die Frage „Warum treten die Chöre gemeinsam auf?“ wurde auch gestellt. Beide Chorleiter kennen sich. Stephan Beck leitet „Chordial“, Winne Voget (bekannt als Bariton bei „6-Zylinder“) „OnceAgain“. Die Chorleiter vereinbarten bei einem privaten Treffen: „Wir machen mal ein Konzert zusammen.“ Hat ganz gut geklappt.