Freudig unter neuen Freunden

Dieses Kita-Fest steckte voller Herzenswärme im großen Miteinander und Zueinander. Kinder und Eltern erlebten in der Kita am Edelbach sehr viel Spaß und Geselligkeit.

Helga Wortmann weiß ganz genau, wie lange die Kita am Edelbach schon existiert: „Seit 26 Jahren.“ Eigentlich hätte es 2021 die Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen geben sollen, doch Corona ließ das nicht zu. Und so feierte man am Samstag umso mehr das 26-jährige Bestehen.

Ohnehin steht jährlich das Kita-Fest an. Immerhin: Seit dem 1. August gibt es „neue“ Kinder in der Kita. Auch deren Eltern wollten sich nun kennenlernen.

Buntes Publikum – buntes Programm

Bunt war das Programm. Die Kinder führten internationale Tänze auf, und es gab ein internationales Buffet. Immerhin: Hier gibt es Kinder aus 24 Nationen, 17 Sprachen werden gesprochen. Für viel Spaß sorgte ein Ballonkünstler. Und plötzlich wurde es voll, eine Familie nach der anderen trudelte ein.

Spiel und Spaß auf dem Sommerfest der Kita am Edelbach. Foto: Siegmund Natschke

Auch die Kinder hatten sich etwas für diesen schönen Tag ausgedacht. Sie begrüßten die Erwachsenen singend, später tanzten alle fröhlich gemeinsam.

Natürlich gab es auch jede Menge Outdoor-Spiele. Auch kreativ wurde es, etwa wenn ein Holzzaun bunt angemalt werden sollte oder wenn es darum ging, modische Armbänder zu erstellen.

Fazit: ein unbeschwerter Nachmittag, bei dem man spürte, dass hier Freundschaften fürs Leben geschlossen werden.