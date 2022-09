Fünf Tonnen frische Äpfel werden zu leckerem Saft

Münster-Gievenbeck

Erntezeit herrscht derzeit auch bei den Apfelbäumen im heimischen Garten. Aber was tun damit, vor allem, wenn die Mengen größer sind? Eine beliebte Lösung ist, die Äpfel zu Saft zu verarbeiten. Wie vergangenen Sonntag am Fachwerk in Gievenbeck.

Von Siegmund Natschke