Gäste aus Gushegu auf Besuch

Vier Gäste aus der Partnergemeinde „Christ The King“ in Gushegu (Nordghana) sind in der Liebfrauen-Überwasser-Pfarrgemeinde angekommen. „Nachdem uns Corona in den vergangenen zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, freuen wir uns ganz besonders auf den Besuch“, berichtet Maria Buchwitz vom Ghanateam in einer Pressemitteilung.

Der Gemeindepriester Father Keeke, Mary Duut, Paul Atia und Emmanuel Latagnam werden bis zum 6. Oktober die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde kennenlernen. Auch Treffen mit dem Seelsorgeteam, der Fachstelle Weltkirche, dem ökumenischen Eine-Welt-Laden Thushanang und eine Stadtführung nebst Empfang im Friedenssaal stehen auf dem Programm.

Ghanagottesdienst in der Michaelkirche

Am Sonntag (25. September) um 10 Uhr findet der Ghanagottesdienst in der Michaelkirche mit anschließendem Empfang im Pfarrzentrum St. Michael, bei dem es neben Getränken und einem Mittagsbuffet viele Informationen aus Gushegu geben wird, statt.