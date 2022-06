Gelegenheit zu Gespräch und Gebet

Frank Thiel (r.), Mitglied der Neuapostolischen Kirchengemeinde, und Karl-Heinz Blümke aus der Gemeinde der Selbstständig Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in Münster, engagieren sich auch in der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Münster“. Während der Sommerferien geben sie in der Autobahnkapelle am Rasthof Münsterland (A1, Fahrtrichtung Osnabrück) Reisenden den Segen.

Foto: Ulrich Coppel