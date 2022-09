„Gelmer braucht dringend einen Schulneubau“

Ein möglichst schneller Schulneubau ist in Gelmer unumgänglich. Der Neubau der Schule ist allerdings abhängig von der Entwicklung der Wohnbauflächen in Gelmer. Jetzt wollen CDU, SPD und FDP gemeinsam für neue Schubkraft sorgen.

In einer fraktionsübergreifenden Anregung von CDU, SPD und FDP fordern die Bezirksvertreter in Münsters Osten eine „rasche Stärkung des Schulstandortes in Gelmer“. Die in die Jahre gekommene Astrid-Lindgren-Grundschule sei „am Ende ihrer Kapazitäten“. Deshalb sei ein zeitnaher Neubau unumgänglich.