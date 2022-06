Offene Diskussion: Was wird aus dem Uhrenturm-Gebäude?

In der Aula des Stein-Gymnasiums wurden am Dienstagabend Ideen für die künftige Nutzung des Uhrenturmgebäudes gesammelt.

Münster-GievenbeckEine Mus­ikschule wäre schön, Senioren wollen einen selbst organisierten Klön-Treff, ein Familienbrunch sollte am Wochenende möglich sein, und die Kulturszene wünscht sich eine Bühne für das freie Spiel.

Die insgesamt rund 1350 Quadratmeter Nutzfläche im denkmalgeschützten Uhrenturm-Gebäude des Oxford-Quartiers sind in der Bürgerschaft heiß begehrt, und es wird ein schwieriger Balanceakt, möglichst vielen Wünschen aus der Stadtteilgemeinschaft gerecht werden zu können.

Identifikationspunkt des neuen Quartiers

So ein erstes Fazit zur städtischen Bürgerveranstaltung zur künftigen Nutzung des „Herzstücks im Quartier“, wie es Oberbürgermeister Markus Lewe vor rund 100 Interessierten am Dienstagabend in der Aula des Stein-Gymnasiums formuliert. Für ihn und alle Gievenbecker soll das Gebäude so etwas wie der Identifikationspunkt des neuen Quartiers auf dem ehemaligen Kasernengelände sein. Lewe: „Wichtig sind hier das Miteinander und der Wohlfühlcharakter“.

Auch wenn noch ebenso umstritten wie unklar ist, ob Vereine die Trägerschaft übernehmen, eine Bürger-Selbstverwaltung organisiert wird oder die Stadt den Hut auf hat, sollen möglichst viele ihre Gedanken jetzt, wo noch Spielraum ist, äußern.

Es fehlt akut an Räumen für Vereine und Initiativen

Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus freut sich auf den „Glücksfall für Gievenbeck“, wo es wie in anderen Stadtbezirken akut an Räumen für Vereine, Initiativen, aber auch nicht organisierte Bürger fehle, so Nathaus. Auch deshalb sei es jetzt wichtig, möglichst mit vielen Menschen aus dem Stadtteil einen „gesellschaftliche Mittelpunkt für Gievenbeck zu schaffen“, hofft Nathaus.

Über 100 Ideen und Anregungen sind schon in der ersten Online-Aktion bei der Stadt eingegangen. Bis konkret wird, was wirklich realisiert werden kann, dürfte noch Zeit vergehen.

Bausubstanz noch schlechter als angenommen

„Wir wollen erst einmal wissen, wo man hin will und was man aus dem Gebäude machen kann. Danach kann man Kosten ermitteln, Partner suchen und Allianzen schmieden“, so Münsters oberster Quartiersentwickler Stephan Aumann. Und der Konvoi-Chef verschweigt auch nicht, dass die Bausubstanz doch wohl noch erheblich schlechter sei, als bislang angenommen.

Es braucht also Zeit und Geduld, bis sich was tut im Uhrenturm-Gebäude.