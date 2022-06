150 Kinder präsentieren Märchenmusical

Große Vorfreude in der Westfälischen Schule für Musik auf ein neues Kindermusical: „Kalif Storch – Das Musical“, so heißt das orientalische Märchen-Musical von Uwe Heynitz, das von der Westfälischen Schule für Musik am Sonntag (19. Juni) um 11 und um 16 Uhr auf Einladung des Vereins „Kultur erLeben“ im Festsaal der Waldorfschule aufgeführt wird.

Frei nach dem gleichnamigen Märchen von Wilhelm Hauff erzählt Uwe Heynitz die spannende Geschichte von dem jungen Kalifen von Bagdad. Dieser und sein bester Freund verwandeln sich mithilfe eines Zauberpulvers in Störche und vergessen dann das Zauberwort, um sich wieder zurückzuverwandeln. Was tun?

Schon droht sich Mizra, der Sohn des bösen Zauberers Kaschnur, auf den Thron von Bagdad zu setzen. Ob die hässliche Eule Ajdina helfen kann?

150 Kinder spielen mit

Bei diesem Musical werden mehr als 150 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren aus dem ganzen Stadtgebiet auf der Bühne stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie singen in Jekiss-Chören und Chorklassen der Musikschule und haben mit großer Begeisterung und Intensität in den letzten Monaten die zahlreichen Songs mit spritzigen Choreografien einstudiert. Als Marktleute, Palastangehörige und Störche treten sie in fantasievollen und farbenprächtigen Kostümen auf. Außerdem dürfen auch einige „Sonderlinge“ wie der böse Zauberer Kaschnur, die hässliche Eule Ajdina, der Flaschengeist Nahla und natürlich die Märchenerzählerin Scheherazade nicht fehlen.

Insgesamt 22 Solisten hätten in Sonderproben viel Zeit in das Theaterspielen investiert, heißt es weiter. Begleitet werden die Kinder von einer Live-Band, in der neben Lehrkräften und Schülern der Musikschule auch zwei externe Musiker mitwirken. Die Gesamtleitung hat Dr. Gudrun Koch. Das Projekt wird mit einer großzügigen Spende der Sparkasse Münsterland Ost finanziell unterstützt.

Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro, ermäßigt sechs Euro sind erhältlich im Sekretariat der Musikschule, Himmelreichallee 50, online unter www.localticketing.de, sowie an der Tageskasse.