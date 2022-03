20 Kita-Gruppen im Oxford-Quartier

An der Gumprichstraße im Oxford-Quartier soll eine neue Kita entstehen. Mit fünf Gruppen wird sie eine von vier Kitas sein, die es insgesamt im neuen Quartier geben soll. Nun soll die Politik entscheiden.

Im Oxford-Quartier sollen insgesamt drei neue Kitas entstehen. Mit dem Neubau der Kita am Sonja-Kutner-Weg im Westen des Quartiers, angrenzend an das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, wird im Herbst begonnen. Laut Stadt wird die Maßnahme etwa zwei Jahre dauern. Anfang 2020 hatte der Rat der Stadt Münster dem sogenannten Errichtungsbeschluss der Kita am Sonja-Kutner-Weg zugestimmt.