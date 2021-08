Abschied nach 17 Jahren

17 Jahre lang war Lars Tovar mit seinem Elektro-Handwerksbetrieb am Bernings Kotten in Gievenbeck. Doch das Unternehmen ist stark gewachsen und zieht deshalb bald an einen neuen Standort. Die Straße Bernings Kotten wird sich wohl nicht nur deshalb in Zukunft stark verändern.

Nach 17 Jahren am Bernings Kotten wird die Tovar-Gruppe umziehen. Mit einem großen Plakat macht sie auf den Umzug aufmerksam und bedankt sich für die Zeit in Gievenbeck. Ihr neuer Standort wird gegenüber von Möbel Höffner in Nienberge sein.

Als Lars Tovar es ausspricht, klingt ein wenig Wehmut in seiner Stimme mit: „17 Jahre sind eine lange Zeit.“ Doch in wenigen Wochen wird Tovar Elektrotechnik, bisher am Bernings Kotten in Gievenbeck beheimatet, aus dem Stadtteil wegziehen. „Der Standort ist viel zu klein geworden“, erläutert Tovar. Als er vor 17 Jahren dort anfing, „habe ich nicht erwartet, dass es sich so entwickelt“.