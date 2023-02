„Alles muss sich auf einer schmalen Landstraße bewegen“

Per Leeze von Altenberge über den Horstmarer Landweg nach Münster. So soll es demnächst mit der geplanten Veloroute 3 gehen. Doch das scheint nicht jedermann zu behagen.

Die Veloroute 3 von Altenberge nach Münster soll nach dem aktuellen Votum der münsterischen Kommunalpolitik – wie berichtet – entlang der Steinfurter Straße, aber wahlweise insbesondere auch über den Horstmarer Landweg führen. Letzteres sei der „unstreitbar wohl landschaftlich schönere Weg, um in die Stadt zu kommen“, schreibt ein der Redaktion namentlich bekannter Leser unserer Zeitung. Um zugleich aber auch darauf hinzuweisen, dass ebendieser alles andere als ungefährlich sei.

MEHR ZUM THEMA Veloroute Altenberge – Münster Via Steinfurter Straße in die City?

Es scheine so manchem offenbar gar nicht bekannt zu sein, was sich am Horstmarer Landweg teilweise, besonders in den Nachmittags- und frühen Abendstunden, auf der Strecke abspiele: „Feierabendverkehr, Lkw, die illegal durchfahren, Fahrradfahrer, Radsportgruppen, Fußgänger, die dem Fußradweg ausweichen, Jogger, die auf der Straße laufen, Skateboardfahrer, Rollstuhlfahrer, Kutsche und Pferd, alles bewegt sich hier“, schildert der besorgte Leser.

Bislang habe es dort zum Glück nur wenig Unfälle und auch nur einen Toten gegeben, aber man könne die Gefahr auch herausfordern, warnt er: „Alles muss sich auf einer einfachen schmalen Landstraße bewegen. Der schmale Schotterfuß- und -radweg ist keine Sicherheit und Entlastung.“