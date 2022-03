Am kommenden Wochenende finden in der Waldorfschule die Aufführungen des großen Theaterstücks der achten Klasse statt. Die Vorstellungen am Freitag und Samstag (1./2. April) um 19.30 Uhr sowie am Sonntag (3. April) um 17 Uhr im Saal der Schule sind öffentlich und kostenlos. Es gilt beim Besuch in der Schule die 3G-Regelung. Für die Aufführung am Freitagabend besteht noch Maskenpflicht, ab Samstag jedoch nicht mehr.

„Die achte Klasse der Waldorfschule freut sich, nach viel Probenarbeit und einem mit Herzblut selbst gestalteten schönen Bühnenbild endlich wieder ein Klassenspiel aufführen zu können, in das wieder alle kommen können, um eine Zeit der humorvollen Unterhaltung zu genießen“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Nach zwei Corona-Jahren, in denen viele Aktivitäten in der Schule unmöglich gewesen seien, wolle die Klasse allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrern, die betroffen waren, ihr Theaterstück „Arsen und Spitzenhäubchen“ widmen. Es zähle zu den Klassikern des Schwarzen Humors.