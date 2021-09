Aufstrebender Ritterlehrling kommt ins Fachwerk

Am Sonntag (12. September) wird das Kindertheater Don Kidschote zwei Vorstellungen ihres gleichnamiges Theaterstücks am Fachwerk spielen. Für eine der Vorstellungen sind noch einige Karten vorhanden.

Christoph Bäumer (l.) wird am Sonntag den aufstrebenden Ritter Don Kidschote spielen. Lisa Schrichten vom Fachwerk freut sich schon auf die Vorstellung.

Am kommenden Sonntag (12. September) führt das Kindertheater Don Kidschote ihr gleichnamiges Mitmachtheaterstück „Don Kidschote will Ritter werden“ im Innenhof des Fachwerks in Gievenbeck auf. Die Vorstellung um 16 Uhr ist bereits ausgebucht, für jene um 11 Uhr gibt es noch Karten.

In dem Stück geht es um einen Mann namens Don Kidschote, Nachfahre des berühmten Don Quijote, der mittels einer Anleitung in einem Buch Ritter werden will. „Dafür braucht er drei Dinge: Freundschaft, Liebe und Mut“, erzählt Christoph Bäumer vom Kindertheater, der den Ritter am Sonntag spielen wird.

Das Stück ist so konzipiert, dass die Kinder bewusst zum mitmachen motiviert werden. „Es ist sehr interaktiv, die Kinder werden im Stück immer wieder aufgefordert, Fragen zu stellen oder etwas zu sagen“, so Bäumer. Am Ende, erzählt er, werden alle Kinder selbst zu Ritterinnen und Rittern, „wenn sie merken, dass sie auch Freundschaft, Liebe und Mut haben“.

Marathon behindert Anreise

Lisa Schrichten vom Fachwerk erläutert: „Im vergangenen Jahr haben wir das Theaterstück zum ersten Mal Open Air durchgeführt, das hat super geklappt.“ Auch die Vorstellungen am Sonntag sollen draußen stattfinden. Große Matten werden ausgelegt, wer es noch gemütlicher haben möchte, darf sich Decken oder auch Stühle mitbringen. „Eine Art Picknick-Kindertheater“, so Schrichten. Allgemein freue sie sich, „dass wir endlich wieder etwas für Familien machen können“. Normalerweise finden mehrmals im Jahr Theaterstücke am Fachwerk statt, wegen der Pandemie mussten viele ausfallen.

Wer an der Vorstellung am Sonntagmorgen teilnehmen möchte, kann sich Karten im Infobüro des Fachwerks abholen. Die Karten sind kostenlos, um Spenden wird gebeten. Besonders für die Vorstellung um 11 Uhr sollte beachtet werden, dass Teile Gievenbecks – wie auch der vor dem Fachwerk verlaufende Arnheimweg – aufgrund des bis zum Nachmittag laufenden Marathons gesperrt sein werden. Eine Anreise mit dem Auto wird zumindest am Vormittag nicht möglich sein.