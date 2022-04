Auszeit auf Texel für geflüchtete Kinder

Wie kann den Geflüchteten aus den Kriegsgebieten in der Ukraine geholfen? Dieser Frage haben sich auch die Kirchen aus Münsters Norden angenommen. Mit verschiedenen Aktionen beteiligen sich die Gemeinden an Hilfsprojekten. Zugute kommt ihnen dabei ihre Erfahrung aus vorherigen Krisen.

Die St.-Michael-Gemeinde ermöglicht geflüchteten Kindern eine Teilnahme am Ferienlager der Gemeinde auf der niederländischen Insel Texel.

