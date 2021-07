Baum auf Bürgersteig ist im Weg

An dieser Kreuzung will die CDU den Bürgersteig absenken.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung West möchte in der kommenden Sitzung einen Antrag einreichen, dass die Bürgersteige an der Kreuzung Boverste Meer/Hollandtstraße abgesenkt werden. Anwohner haben Bezirksvertreter Peter Hamann mitgeteilt, dass die Bürgersteige dort nicht barrierefrei seien, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Bei einem Ortstermin habe man sich ein Bild der Lage gemacht und festgestellt, dass die Kreuzung die letzte in der gesamten Siedlung ohne barrierefreien Bürgersteig sei, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Barrierefrei ist der Bürgersteig an dieser Kreuzung nicht. Foto: Joel Hunold

Wer allerdings nur ein paar Meter geht, zur Einmündung Hollandtstraße/ Möllmannsweg/ Deipenfohr, wird feststellen, dass der Bürgersteig dort auch nicht barrierefrei ist. An der Stelle ist es mit einem bloßen Absenken des Bürgersteigs allerdings nicht getan, denn mitten auf dem Bürgersteig steht ein Baum.

Damit konfrontiert, erläutert Hamann, er habe sich die Stelle erneut angeschaut und sehe dort wenig Spielraum. „20 Meter vorher ist eine Absenkung, da kann man vom Bordstein runter“. Er ergänzt: „Bei unseren politischen Gegnern wird ja um jeden Baum gerungen“.

Platz für Müllabfuhr

Auch von der Idee, den Bürgersteig an dieser Stelle zu erweitern und um den Baum herumzulegen – mit der Konsequenz, dass die Straße dort enger würde – hält Hamann wenig. „Die Müllabfuhr muss da ja auch noch durchkommen“. Für ihn sei es wichtiger, dass der ursprüngliche Antrag zur Kreuzung Boverste Meer/Hollandtstraße umgesetzt wird.