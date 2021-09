Besuch aus der Politik bei den Wurzelkindern

Der lange Aufenthalt in der Natur ist eines der Markenzeichen der Kita „Wurzelkinder“. Doch auch ihnen machen die veränderten Wetterverhältnisse zu schaffen. Daher haben sie einen besonderen und nicht allzu teuren Wunsch.

Vertreter mehrere Parteien aus Münsters Westen haben jetzt den Garten- und Naturkindergarten Wurzelkinder besucht. Hintergrund des Besuchs ist eine Anfrage des Kindergartens zur Finanzierung eines Kita-Bauwagens. „Wir merken, wie sich die Natur immer weiter verändert, wie sich der Klimawandel ausbreitet“, berichtete Kindergarten-Leiterin Christiane Kawon den Lokalpolitikern. „Dieses Jahr war es mal etwas kälter, aber sonst regnet es ja von Januar bis März quasi durchgehend.“

Das sei anders als noch vor wenigen Jahren, als man mit dem speziellen Konzept, dass die Kinder bis auf wenige Extremsituationen quasi ihre gesamte Zeit draußen verbringen, gestartet ist. Zwar gibt es auf dem Gelände eine Art Blockhütte. Doch da die Zahl der betreuten Kinder von anfangs neun auf mittlerweile 20 angewachsen ist, werde es darin ab und zu eng. Wie etwa beim Mittagessen. „Als wir angefangen sind, haben wir jeden Mittag draußen gegessen“, so die Leiterin. Mittlerweile gebe es als Auswirkung des Klimawandels dafür jedoch zu viele Wespen. „Auch den Eichenprozessionsspinner hatten wir so vor ein paar Jahren noch nicht“, sagt Kawon, auch wenn sie erzählt, dass der Kindergarten am Rande Gievenbecks davon bisher verschont wurde.

Ein gemütlich eingerichteter Bauwagen könne hier Abhilfe schaffen. „Wir haben auch Kinder, die sehr sensibel auf Lärm reagieren“, sagt Kawon. Er sei „für die, die mal eine halbe Stunde in ruhe ein Buch lesen wollen, um danach wieder nach draußen zu gehen“.

Und warum nun genau ein Bauwagen? „Falls er irgendwann mal nicht mehr benötigt wird, kann er einfach wieder verkauft werden.“ Das sei auch eine Form der Nachhaltigkeit. Etwaige Hütte oder jedes Gebäude müssten wieder abgerissen werden, sagt Kawon.

Eine Entscheidung über die Finanzierung haben die Lokalpolitiker bei ihrem Besuch derweil nicht gefällt, auch wenn sich die Mehrheit begeistert vom Kindergarten selbst zeigte.