Bezirk Münster-West mit durchschnittlichen Infektionszahlen

In Gievenbeck wurden in der vergangenen Woche erneut die absolut meisten Neuinfektionen aller Stadtteile festgestellt: Bei 246 Gievenbeckerinnen und Gievenbeckern wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt der Stadtteil jedoch nur noch im Mittelfeld. Viele andere Stadtteile, gerade im Norden und Süden der Stadt, verzeichnen deutlich höhere Infektionszahlen pro Einwohner.

Fast der gesamte Bezirk West liegt im städtischen Durschnitt oder darunter. Die Ausnahme bildet Albachten. Dort steckten sich in der vergangenen Woche 94 Menschen an, was einer Inzidenz von 1468 entspricht. Die Inzidenz der Stadt Münster lag im Vergleich dazu bei 1248.

Knapp 700 Infektionen in einer Woche

Die wenigsten Infektionen, sowohl absolut als auch bezogen auf die Einwohnerzahl, wurden in Nienberge festgestellt: 48. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 669 Infektionen von Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirks West nachgewiesen, davon 69 in Sentrup, 98 in Mecklenbeck und 114 in Roxel.